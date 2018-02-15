بلتون المالية القابضة: إطلاق صندوق الرياضة المصرى الأحد المقبل





(أ ش أ)

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة أنه سيتم إطلاق صندوق الرياضة المصرى الأحد المقبل، يأتى ذلك فى إطار دورها لدعم الاقتصاد المصرى والرياضة المصرية،وذلك من خلال شراكتها فى شركة مصر بلتون لإدارة الصناديق والتى تمتلكها مناصفة مع بنك مصر.

وأشار مدير علاقات المستثمرين بشركة بلتون المالية القابضة أسامة رشاد -مدير الصندوق- أن الصندوق التابع لبنك مصر، وشركة مصر بلتون لادارة الأصول ،سيتم إطلاقه تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل،موضحا أنها ستتولى إدارة أموال الصندوق بدون مقابل مادي.

وأضاف أن صندوق الرياضة المصرى الذى أسسه بنك مصر، لصالح دعم الرياضة المصرية يصل رأسماله المدفوع إلى 5 ملايين جنيه، ويتاح له جمع أموال تصل إلى 250 مليون جنيه بحسب قوانين سوق المال المصرية.

وأوضح رشاد أن دور شركة بلتون المالية القابضة سيقتصر على إدارة أموال واستثمارات الصندوق والعمل على تعظيمها وتحقيق أعلى عائد ممكن منها.

تجدر الاشارة إلى أن هيئة الرقابة المالية قد وافقت على منح التراخيص اللازمة لإنشاء صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الرياضة "صندوق الرياضة المصرى، كأول صندوق خيرى يتم تأسيسه فى مصر، وفقا لأحكام للقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.