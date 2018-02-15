بدء مؤتمر "من أجل مصر" بالأقصر لدعم الرئيس السيسي





الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، مساء اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر جماهيرى تنظمه جمعية من أجل مصر، بساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى أمام معبد الأقصر، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحضور محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ووكيل مجلس النواب، والنائب سليمان وهدان وكيل المجلس، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب.

وحضر فعاليات المؤتمر مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومجموعة من الفنانين منهم أحمد جوهر، وإبراهيم عبد القادر، ونهال عنبير، وحلمى عبد الباقى، كما سيشارك القيادات الشعبية والدينية والرموز السياسية.