انفجار ضخم بوسط العاصمة الصومالية مقديشيو





(أ ش أ)

أفادت إذاعة (شابيلي) الصومالية، اليوم الخميس، بسماع دوى انفجار ضخم فى قلب العاصمة الصومالية مقديشيو وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان أن شخصًا واحدًا أصيب بعد أن انفجرت عبوة ناسفة فى سيارته فى منطقة وابيري.

ولم تحدد الإذاعة هوية المُصاب، وأعلنت الشرطة فتح تحقيق فى الحادث.

ولم تعلن أى جماعة مسئوليتها عن تفجير السيارة إلا أنه يحمل السمات المُميزة لهجمات حركة الشباب -وفقًا للإذاعة-.