انطلاق فاعليات نادى الفنون بأوبرا دمنهور بمناقشة أعمال بيتهوفن





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

نظمت دار الأوبرا المصرية فاعليات نادى فنون الأوبرا بمسرح أوبرا دمنهور الذى يقام ﻷول مرة من أجل رفع مستوى الوعى الثقافى والفنى لدى الجمهور.

حيث تم عقد ندوة ثقافية لمناقشة مفهوم الأوركسترا عند الفنان العالمى لودفيج بيتهوفن حاضر فيها المايسترو هشام جبر وأدارتها الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى.

وتم تقديم عرض وثائقى للسيمفونية الخامسة لبيتهوفن الذى يرجع تاريخها إلى عام 1804وتعد من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية خلال العصر الحديث.

من جانبه قال محمد ظريف مدير دار أوبرا دمنهور ان نادى فنون الأوبرا هى تجربة جديدة تقيمها دار الأوبرا المصرية ﻷول مرة بمسرح أوبرا دمنهور تحت اشراف الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وإدارة الفنانة إيمان مكاوى التى تقدمت بهذه الفكرة لتنفيذها على أرض الواقع.

مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم إقامة فاعليات نادى الفنون بشكل شهرى لتبسيط كافة أوجه الفنون الراقية وتنمية الذوق الفنى للجمهور خاصة الشباب.

وأوضح مدير أوبرا دمنهور أن برنامج نادى الفنون يتضمن تقديم العروض الأوبرالية المختلفة وعروض الموسيقى العربية والتراثية بالإضافة إلى فنون البالية والفنون التشكيلية ويتم مناقشة تلك العروض بمشاركة أشهر الفنانين والمثقفين فى مصر.