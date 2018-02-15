انتهاء لجنة اختيار عميدى "الطب" و"الألسن" بجامعة سوهاج من تقييم المرشحين





سوهاج محمود مقبول

انتهت لجنة جامعة سوهاج، اليوم الخميس، من اختيار عمداء كليتي الطب والألسن، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، من مقابلة المرشحين للمنصب في كلتا الكليتين، في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة المركزية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن قائمة المرشحين لعمادة كلية الطب البشري شملت 10 مرشحين للمنصب، بينما شملت قائمة المرشحين على منصب عميد كلية الألسن 3 مرشحين فقط.

يذكر أن لجنتي الاختيار بكليتي الطب والألسن شملت بجانب رئيس الجامعة فايز الحصري كلًا من جمال عبداللطيف، ومحمد الترك، وأحمد بغدادي، وحمدي الديب، ومحمد فرج، وفيصل الراوي.

وقال رئيس الجامعة أن لجنة اختيار العمداء الخاصة بكليتي الطب، والألسن، قد اجتمعت لتقييم المرشحين بناءً علي عدة معايير، تم توزيعها إلي أربعة محاور، الأول خاص بمعايير التميز العلمي والفكري أهمها، " التميز في نشر الأبحاث العلمية، الحصول علي مشروعات بحثية، الحصول علي جوائز علمية من جهات متعددة " .

وأضاف رئيس الجامعة ، أن المحور الثاني من التقييم يشمل الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية وأهمها، " تولي مواقع قيادية، المشاركة في التخطيط الاستراتيجي، المشاركة في توليد موارد ذاتية، ابتكار آليات بالجامعة لخدمة المجتمع في مختلف الجوانب، والمساهمة في ابتكار آليات لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع .

أما المحور الثالث للتقييم بلجنة اختيار العمداء، فيوضح "عزيز"، أنه يهتم بالقيم الحاكمة والتفاعل الايجابي في ضوء الحفاظ علي الهوية المصرية وأهمها، " المشاركة في ربط الجامعة بالجامعات الأجنبية، الإلمام بأكثر من لغة أجنبية بطلاقة، التوازن النفسي والاجتماعي، التمتع بسمعة طيبة والإلتزام، واحترامه بين العاملين.

وتنتهي المعايير بالمشروع المتقدم من المرشح لتطوير الجامعة من حيث " الجودة، وتطوير الجهاز الإدارى، تحسين وضع الطلاب والخريجين، تحسين وضع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتنمية قدراتهم، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحسين وتطوير التعليم والتعلم، تحسين البحث العلمى، الدراسات العليا واستيفاء البرامج لمواصفات الخريج المستهدفة ".