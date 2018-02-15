اليوم.. سماع مرافعة دفاع 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث عنف العياط"الخميس، 15 فبراير 2018 05:00 ص
المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، مرافعة دفاع 3 متهمين صدرت ضدهم أحكامنا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس 2013. تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور.
كانت محكمة الجنايات أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين الـ3 بالسجن المشدد 15 سنة فى اتهامهم بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
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