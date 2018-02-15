اليوم.. جمعية رجال الأعمال المصريين تلتقى وفدا من أوزبكستان





كتب : هانى الحوتى

أعلنت جميعة رجال الأعمال المصريين، عن لقاء بين أعضاء الجمعية ووفد من جمهورية أوزبكستان بحضور السفير عثمانوف أيبك سفير جمهورية أوزبكستان بمصر.

وقال الجمعية، إن اللقاء يعقد فى الثانية ظهر اليوم الخميس، لمناقشة التبادل الاقتصادى بين الدولتين، وفرص الاستثمار المشتركة، فى ظل الاصلاحات الاقتصادية التى أجرتها مصر مؤخراً.