النائب العام الروسى: انخفاض معدل الجرائم الإرهابية فى البلاد بنسبة 16% العام الماضي





موسكو أ ش أ

أعلن النائب العام الروسى يورى تشايكا، اليوم الخميس، انخفاض معدل الجرائم المتعلقة بالإرهاب فى روسيا العام الماضى بنسبة 16%، فيما نجحت موسكو فى منع وقوع 24 هجوما إرهابيا خلال العام ذاته.

وقال تشايكا، فى تصريحات خلال اجتماع كبار مسؤولى النيابة العامة، بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "أدى القضاء على الجماعات الإرهابية فى سوريا إلى انخفاض عدد المواطنين الروس الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف الإرهابيين، إضافة إلى انخفاض نسبة العودة من منطقة العمليات القتالية".

وأضاف أن بلاده كشفت أكثر من 950 متطرفا خلال العام الماضى فى روسيا ممن دعوا فى الإنترنت لانتهاك وحدة أراضى البلاد.

وتابع: "تم اعتراض 1500 جريمة تطرف مرتبطة بشكل رئيسى بنشر دعوات فى الإنترنت لانتهاك وحدة أراضى بلادنا والنظام العام والأمن، تم تحديد 972 شخصا من المنفذين".