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الملتقى الثانى لمطورى تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة

الخميس، 15 فبراير 2018 07:01 م
الملتقى الثانى لمطورى تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة


الدقهلية شريف الديب
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تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، فعاليات الملتقى الثانى لمطورى تكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 18 إلى 22 فبراير 2018 بمقر كلية الحاسبات المعلومات.

يأتى الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عبدالباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بمشاركة جمعية الدلتا لريادة الأعمال، ومجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال الحاسبات والمعلومات لعرض آفاق العمل، والخبرات المطلوبة لتطوير مستوى المهتمين بمجال تكنولوجيا المعلومات بما يناسب احتياجات سوق العمل.

كما يقام على هامش الملتقى معرض للشركات المشاركة للتواصل مع الطلاب فيما يتعلق بتقديم فرص تدريب وتوظيف مناسبة.

 

 

 


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