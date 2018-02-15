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المكتب السياحى بباريس ينظم رحلة تعريفية لـ60 منظم رحلات لزيارة مصر

الخميس، 15 فبراير 2018 08:27 م
المكتب السياحى بباريس ينظم رحلة تعريفية لـ60 منظم رحلات لزيارة مصر المستشار السياحى بباريس الدكتور عادل المصرى


كتبت ميرفت رشاد
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قال المستشار السياحى بباريس الدكتور عادل المصرى، إن المكتب السياحى نظم  بالتعاون مع منظم البرامج الفرنسى karaven والشركة الوطنية بمصر للطيران، رحلة تعريفية لعدد 60 من لكبرى منافذ وشبكات البيع للعديد من المدن بالسوق الفرنسية لزيارة مصر خلال الفترة الحالية، للتعريف بمقومات المنتج الثقافى بكل من القاهرة والأقصر وأسوان باعتبار أنه مازال هناك طلب على هذا المنتج نظرا لحالة الولع الشديد الفرنسيين بالحضارة المصرية القديمة.
 
وأضاف  المصرى، فى تصريحات صحفية، أن خطة المكتب فى الوقت الحالى تعتمد على الرحلات الإعلامية أيضا لكبرى ممثلى الوسائل الإعلامية الفرنسية لبث الثقة فى المقصد السياحى المصرى، من خلال إصدار عدد من المقالات الإيجابية عن كل ماهو جديد من اكتشافات أثرية وقرب افتتاح المتحف الكبير، بالإضافة إلى مناخ وفرص الاستثمار المتاحة الأمر الذى ينعكس بخلق الطلب على السفر إلى مصر.
 
وأشار إلى مشاركة المكتب فى العديد من الفعاليات الكبرى ومن بينها بدء الاستعدادات لافتتاح معرض لتاريخ قصة قناة السويس منذ عهد الفراعنة إلى الآن نهاية الشهر الجارى ، بالتعاون مع جاك لانج رئيس  معهد العالم العربى بباريس وهو الحدث الذى يلقى اهتمام كافة الأوساط الفرنسية.
 

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