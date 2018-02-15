المعهد القومى للإدارة يختتم برنامج "الأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات"





كتب : مصطفى عبد التواب

اختتم اليوم الخميس، المعهد القومى للإدارة برنامج تدريبى تحت عنوان "الأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات"، لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث يعقد البرنامج بمقر مستشفى الزيتون، وذلك فى الفترة من 11 وحتى 15 فبراير الجارى.

يأتى البرنامج التدريبى ضمن سلسلة من البرامج، التى تستهدف نخبة من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك للعمل على تأهيل كوادر العاملين بمختلف أجهزة الدولة فى مجالات التدريب، والتى من شأنها المساهمة فى رفع كفاءة العمل بالجهاز الحكومى للدولة والارتقاء نحو تقديم خدمات حكومية للمواطنين، والتى تعد محور اهتمام الحكومة المصرية.

يهدف البرنامج التدريبى إلى الإلمام بمفهوم ومتطلبات التميز فى الأداء فى إدارة المستشفى، وتحديد المكونات الأساسية للمستشفى، وإسهام كل منها فى تطوير وتحسين الأداء، ودور فريق الإدارة العليا فى تحريك وحشد الموارد الأخرى وتفعيلها، وتطبيق الأساليب والنماذج الحديثة فى إدارة المستشفى واستخدام المعايير الكمية فى قياس وتقييم الأداء الفردى والمؤسسى فى المستشفيات.

كما يهدف البرنامج إلى الإلمام باستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات ودورها فى تطوير الخدمة المقدمة، والتعرف على الأساليب الحديثة فى تنسيق وتكامل الخدمات المساعدة بالمستشفيات، والتعرف على دور المؤسسات الرقابية - الرسمية والمهنية والشعبية فى تطوير الخدمات الصحية، وعرض التجارب الناجحة فى إدارة المستشفيات والقدرة على مواجهة التحديات واستثمار الفرص.

تناول البرنامج التدريبى عدة محاور أهمها: الاتجاهات والأساليب الحديثة فى إدارة المستشفى، البنية التحتية للمستشفى /الأهمية والدور، وفريق الإدارة العليا.

يذكر أنه تم تنفيذ سلسلة من البرامج أخرى مثل برنامج الماجيستير المهنى المصغر للإدارة الصحية وإدارة المستشفيات- برنامج إدارة الموارد البشرية، على مدار 3 أعوام متتالية لنخبة كبيرة من القيادات العليا والوسطى بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة (معهد ناصر- دار الشفاء)، وذلك للعمل على تطبيق الاتجاهات والأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات وتقديم أفضل خدمة ممكنة من خلال تنمية المهارات الإدارية والسلوكية.

الجدير بالذكر أن المعهد القومى للإدارة يعتبر مركز تميز محلى وإقليمى يحقق الريادة ويعنى بالإبداع فى بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة، وذلك إيمانًا منه بضرورة تنمية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية الخلاقة دعمًا لنشر المعرفة الإدارية والوعى الإدارى بالجهاز الإدارى للدولة، كما يعد المعهد القومى للإدارة بمثابة هيئة اقتصادية تعمل على تعزيز مفهوم الجودة والامتياز وتقوم بدور محورى هام فى تقديم الخدمات والاستشارات سواء بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص وفى الشرق الأوسط وذلك من خلال خبرات محلية وتحالفات وتبادل خبرات مع هيئات ومنظمات ذات مصداقية عالمية متخصصة فى تقديم وتطوير ورفع كفاءات خدمات نظم الأعمال الحديثة.