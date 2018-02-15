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المحكمة التأديبية تؤجل قرارها بشأن منع موجه من تصحيح الامتحانات لـ5 أبريل

الخميس، 15 فبراير 2018 04:59 م
المحكمة التأديبية تؤجل قرارها بشأن منع موجه من تصحيح الامتحانات لـ5 أبريل محكمة - أرشيفية


كتب محمد محسوب
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أجلت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم، المنعقدة بمجلس الدولة بالعباسية، قرارها فى الطعن المقام من "محمود.ر.ح" موجه بوزارة التربية والتعليم، ويطالب بإلغاء قرار خصم 15 يوما من راتبه، ومنعه من تصحيح الامتحانات، لجلسة 5 أبريل المقبل.
 
اختصم الطعن رقم 373 لسنة 51 قضائيية، محافظ الجيزة وآخرين.
 
بدأت الواقعة باتهام الموجه بوضع نموذج إجابة خاطئ لسؤالين فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الإعدادية بإدارة تعليم العمرانية، وتم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية، واتخذت قرارها بخصم 15 يوما من راتبه، ومنعه من التصحيح.
 

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