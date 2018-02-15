المتحدث باسم الخارجية ينشر فيديو جولة سامح شكرى مع رئيسة مجلس النواب الإسبانى

المتحدث باسم الخارجية ينشر فيديو جولة سامح شكرى مع رئيسة مجلس النواب الإسبانىالخميس، 15 فبراير 2018 03:12 م
سامح شكرى ورئيسة مجلس النواب الإسبانى
كتبت ريهام عبد الله
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اصطحبت أنا باستور، رئيسة مجلس النواب الإسبانى، سامح شكرى وزير الخارجية فى جولة بمقر مجلس النواب اليوم، الخميس، خلال لقائهما على هامش زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد.
ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فيديو، من الجولة التفقدية عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، وعلق عليها: "رئيسة مجلس النواب الإسبانى تصطحب وزير الخارجيةً فى جولة بمجلس النواب".
رئيسة مجلس النواب الأسباني تصطحب وزير الخارجيةً في جولة بمجلس النواب pic.twitter.com/2cc1JO8IoA— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) February 15, 2018
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