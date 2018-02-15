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الكهرباء: تركيب العدادات الذكية بالمناطق التابعة لشركة شمال القاهرة الأسبوع المقبل

الخميس، 15 فبراير 2018 05:00 ص
الكهرباء: تركيب العدادات الذكية بالمناطق التابعة لشركة شمال القاهرة الأسبوع المقبل العدادات الذكية


كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم البدء فى تركيب العدادات الذكية بالمناطق التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالمرحلة الأولى من تركيب 250 ألف عداد ذكى مسبوق الدفع بجميع أنحاء الجمهورية الأسبوع القادم.

و أوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن سبب تأخر تركيب العدادات الذكية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يرجع إلى  الاجراءات الجمركية ، نظرا لأن 1 % من إجمالى العدادات الذكية التى سيتم تركيبها تم استيرادها من الخارج.

و أشار حمزة ، إلى  أنه سيتم تركيب 530 عداد ذكى بمنطقة حى السفارات بمدينة نصر  وهو ما يعادل 1% كمرحلة أولى على أن تتضمن المرحلة الثانية تركيب 5300 عداد  ذكى، فيما يتم الانتهاء من تركيب 53 ألف عداد خلال الربع الثالث من العام الحالى بالمناطق التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

 


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

العدادات الذكية



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