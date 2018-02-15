video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكرملين: بوتين لم يأمر بفرض السرية على معلومات عن سقوط ضحايا روس فى سوريا

الخميس، 15 فبراير 2018 03:40 م
الكرملين: بوتين لم يأمر بفرض السرية على معلومات عن سقوط ضحايا روس فى سوريا بوتين


موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يصدر قرارا بفرض السرية على المعلومات المتعلقة بوقوع خسائر فى الأرواح بين الرعايا الروس فى سوريا.

وأضاف بيسكوف، فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لم يتخذ الرئيس قرارا كهذا، وكل ما يمكننا الإدلاء به فيما يتعلق بهذه المسألة أعلنا عنه بالفعل، وليس لدينا أى شيء لنضيفه".

جاء ذلك ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى وقوع خسائر كبيرة فى الأرواح بين رعايا روس فى سوريا، وكان المتحدث باسم الكرملين قد حث وسائل الإعلام أمس على تجنب الوقوع فى فخ المعلومات المغلوطة، وعدم الاعتماد عليها بشأن تطورات الوضع فى سوريا.

وأضاف بيسكوف أنه فى ضوء عدم وجود دليل محدد، فإنه يستغرب سؤالًا تتناقله وسائل الإعلام بشأن إعلان يوم للحداد على الضحايا الروس فى سوريا فى 7 فبراير الجاري، متابعًا أن الكرملين ليست لديه معلومات مفصلة بشأن عدد الرعايا الروس الموجودين فى سوريا.

وكانت تقاير صحفية قد أشارت إلى أن رعايا روس كانوا من بين الميليشيات الموالية للحكومة السورية التى أعلن التحالف الدولي- الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية- أنه شن غارة جوية عليها فى 7 فبراير الجارى بعد هجومها على مقر "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن فى دير الزور، وأن عددًا من الضحايا الروس سقطوا على إثر ضربة التحالف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية حينها أن 25 من عناصر الميليشيات السورية أصيبوا فى قصف التحالف، وأنه لا توجد فى المنطقة قوات عسكرية روسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: موسكو لن تفرض قانونا يمنع الروس من السفر إلى سوريا

الكرملين: المدنيون الروس فى سوريا لا صلة لهم بالجيش الروسى

الكرملين

بوتين

روسيا

اخبار العرب

سوريا



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة