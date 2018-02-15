القوات المسلحة تدفع بسيارات خضراوات و لحوم بأسعار مخفضة فى العريش

القوات المسلحة تدفع بسيارات خضراوات و لحوم بأسعار مخفضة فى العريشالخميس، 15 فبراير 2018 09:20 م
سيارات بيع الخضروات واللحوم
شمال سيناء- محمد حسين
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دفع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة اليوم الخميس، بسيارات من الخضار واللحوم بمختلف أحياء مدينة العريش.
وقال فيصل أبو هاشم مدير المركز الإعلامي بمجلس مدينة العريش، أن جهاز الخدمة الوطنية دفع بعشرات السيارات لمختلف أحياء مدينة العريش لبيع الخضار واللحوم بأسعاء مخفضة، مشيرا إلى أنها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.
إقبال المواطنين على سيارات القوات المسلحة لشراء السلع
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