video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القوات المسلحة تدفع بسيارات خضراوات و لحوم بأسعار مخفضة فى العريش

الخميس، 15 فبراير 2018 09:20 م
القوات المسلحة تدفع بسيارات خضراوات و لحوم بأسعار مخفضة فى العريش سيارات بيع الخضروات واللحوم


شمال سيناء- محمد حسين
إضافة تعليق

دفع جهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة اليوم الخميس، بسيارات من الخضار واللحوم بمختلف أحياء مدينة العريش.

وقال فيصل أبو هاشم مدير المركز الإعلامي بمجلس مدينة العريش، أن جهاز الخدمة الوطنية دفع بعشرات السيارات لمختلف أحياء مدينة العريش لبيع الخضار واللحوم بأسعاء مخفضة، مشيرا إلى أنها شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

 
received_1705870622837278
إقبال المواطنين على سيارات القوات المسلحة لشراء السلع 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة العريش تفتح منفذين لبيع منتجات الألبان والدواجن بأسعار مخفضة

اخبار شمال سبناء

جهاز الخدمة الوطنية

العريش

بئر العبد



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة