القبض على عاطل حاول هتك عرض طفلة داخل منزله فى قطور بالغربية

القبض على عاطل حاول هتك عرض طفلة داخل منزله فى قطور بالغربيةالخميس، 15 فبراير 2018 03:28 م
اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
تمكن الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث مركز قطور بالغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد العايدى مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، من ضبط عاطل مقيم قرية سجين بعد محاولته هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات داخل منزله بقرية سجين الكوم، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط عاطل يبلغ من العمر 16 عاما، بعد أن استدرج طفلة داخل المنزل وحاول هتك عرضها، إلا أن صراخ الطفلة وبكاءها حال دون ذلك، وتم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة، فتم تحرير محضر وعرضه على نيابة قطور للتحقيق.
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة