القبض على عاطل حاول هتك عرض طفلة داخل منزله فى قطور بالغربية





الغربية - عادل ضرة

تمكن الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث مركز قطور بالغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد العايدى مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، من ضبط عاطل مقيم قرية سجين بعد محاولته هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات داخل منزله بقرية سجين الكوم، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط عاطل يبلغ من العمر 16 عاما، بعد أن استدرج طفلة داخل المنزل وحاول هتك عرضها، إلا أن صراخ الطفلة وبكاءها حال دون ذلك، وتم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة، فتم تحرير محضر وعرضه على نيابة قطور للتحقيق.