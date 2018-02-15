القبض على عاطل اتهمته زوجته بالتحرش بابنته فى زفتى بالغربية

القبض على عاطل اتهمته زوجته بالتحرش بابنته فى زفتى بالغربيةالخميس، 15 فبراير 2018 03:43 م
حبس - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز زفتى بالغربية، من ضبط عاطل، لاتهامه بالتحرش بابنته وباقى شقيقاتها داخل منزله، واعترف بارتكاب الواقعة.
كانت ربة منزل، قد حررت محضرا بمركز شرطة زفتى، بهروب ابنتها طالبة بالمرحلة الإعدادية، من منزل والدها بعد تحرشه جنسيا بها، واتهمته بالتحرش بها.
ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريف بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقيه مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة.
وتوصلت تحريات الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى، إلى أن الفتاة هربت من منزل والدها بعد تحرشه بها جنسيا عدة مرات، وانفصلت زوجته عنه لسوء سلوكه.
كما توصلت التحريات، إلى أن المتهم سيئ السمعة بالقرية ويتحرش جنسيا بالفتيات، وقررت ابنته الهروب من المنزل بعد تحرشه بها، فتم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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