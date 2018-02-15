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الخميس، 15 فبراير 2018 10:00 م
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القبارصة اليونانيون يربطون بين محادثات السلام مع تركيا والتنقيب عن الغاز

الخميس، 15 فبراير 2018 06:51 م
القبارصة اليونانيون يربطون بين محادثات السلام مع تركيا والتنقيب عن الغاز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان


نيقوسيا (أ ف ب)
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أعلن مسئولون قبارصة يونانيون الخميس، أن محادثات السلام المجمدة التى ترعاها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة المنقسمة لا يمكن أن تستأنف فى الوقت الذى تستمر فيه تركيا بمنع التنقيب عن مصادر الطاقة قبالة سواحلها.

وأدى منع بوارج حربية تركية لسفينة تابعة لشركة إينى الإيطالية من التنقيب عن الغاز فى مياه الجزيرة إلى اندلاع أزمة بين قبرص وتركيا.

والتقى الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس الممثلة الخاصة للأمم المتحدة إليزابيث سبيهار فى نيقوسيا لإثارة هذه القضية ومناقشة الخطوات المقبلة بعد انهيار محادثات السلام فى سويسرا الصيف الماضى.

وقال الناطق باسم الحكومة القبرصية نيكوس كريستودوليدس للصحافيين ان "الرئيس قال مجددا انه على استعداد لاتخاذ مبادرات اكثر صلابة بالاستناد الى التطورات، ومع الاخذ بعين الاعتبار اننا لا نواجه بسلوك كهذا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية". 


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