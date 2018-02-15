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الفاتيكان ينفى معاناة البابا السابق بنديكت من مرض بالجهاز العصبى

الخميس، 15 فبراير 2018 04:07 م
الفاتيكان ينفى معاناة البابا السابق بنديكت من مرض بالجهاز العصبى بابا الفاتيكان السابق بنديكت


رويترز
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نفى الفاتيكان اليوم الخميس تقريرا فى مجلة ألمانية جاء فيه أن بابا الفاتيكان السابق بنديكت يعانى من مرض فى الجهاز العصبى يجعله بحاجة لاستخدام الكرسى المتحرك كثيرا.

وقال متحدث باسم الفاتيكان إن تقرير مجلة نويا بوست الذى نقل عن شقيق بنديكت الأكبر غير صحيح.

ونسبت المجلة إلى شقيقه جيورج راتسنجر (94 عاما) وهو قس قوله "أكبر مصدر للخوف هو انتشار الشلل فى مرحلة ما إلى قلبه. حينها قد ينتهى الأمر سريعا".

وقال بيان للفاتيكان "الأنباء المفترضة عن مرض موهن يصيب بالشلل غير صحيحة،خلال شهرين سيبلغ البابا بنديكت السادس عشر 91 عاما وكما قال بنفسه فإنه يشعر بوطأة سنين عمره وهو أمر طبيعى فى هذا العمر".

وقال بنديكت، وهو ألمانى أصبح فى 2013 أول بابا يستقيل من منصبه منذ ستة قرون، فى وقت سابق من هذا الشهر إنه فى المرحلة الأخيرة من حياته وإنه فى رحلة "حج إلى دياره". ويبلغ بنديكت من العمر الآن 90 عاما.


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