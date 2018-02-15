العثور على طفل رضيع أمام معهد أزهرى بدمياط

طفل رضيع - أ{شيفية
دمياط عبده عبد البارى
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تلقى مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط إخطارا من الأهالى بالعثورعلى طفل حديث الولادة أمام المعهد الأزهرى.
وتبين أن عمر الطفل يبلغ من العمر أياما معدودة ، وتم نقله إلى مستشفى كفر سعد تمهيدا لإيداعة إحدى دور الرعاية.
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