العثور على طفل رضيع أمام معهد أزهرى بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

تلقى مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط إخطارا من الأهالى بالعثورعلى طفل حديث الولادة أمام المعهد الأزهرى.

وتبين أن عمر الطفل يبلغ من العمر أياما معدودة ، وتم نقله إلى مستشفى كفر سعد تمهيدا لإيداعة إحدى دور الرعاية.



