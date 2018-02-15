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الطفل محمد أسامة يطلق أغنية "قولها يا مصرى" بالتعاون مع المقدم سمير صفوت

الخميس، 15 فبراير 2018 11:17 م
الطفل محمد أسامة يطلق أغنية "قولها يا مصرى" بالتعاون مع المقدم سمير صفوت محمد أسامة


كتبت - منى فهمى
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قال الشاعر المقدم سمير صفوت، مساء اليوم الخميس، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إنه تم إطلاق أغنية "قولها يا مصرى"، عبر موقع يوتيوب، وسيتم عرض الأغنية على العديد من القنوات الفضائية، والأغنية كتب كلماتها المقدم سمير صفوت، وغناء الطفل المطرب محمد أسامة، الذى شارك فى مسابقة برنامج "ذا فويس كيدز"، وتعد هذه الأغنية الأولى لـ "محمد أسامة"، و هى من ألحان سيد راضى، وتوزيع حماده عصمت.

وتقول الأغنية التى كتب كلماتها ضابط الشرطة المقدم "سمير صفوت":

قولها يا مصرى وعلى الصوت.. مصر بلدنا بتتغير

وأنا من قلبى بحبها موت.. بعشقها وأنا لسة صغير

وإلى عايز بيها يتعرف.. مصر بجد دى حاجه تشرّف

فخر إننا جينا مصريين ..

 

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أضاف المقدم سمير صفوت قائلاً: الطفل محمد أسامة - ابن محافظة أسيوط - استطاع أن ينال إعجاب الجميع وخاصة الفنان تامر حسنى، عقب ظهوره الأول فى مسابقة برنامج "ذا فويس كيدز" لأسلوبه المتميز فى الغناء، بالإضافة إلى حضوره وأدائه على المسرح، مما جعل الفنان تامر حسنى يختاره للانضمام لفريقه، وخاض الجولة الثانية من المسابقة فى مرحلة المواجهة، وحقق المقطع الذى غناه محمد أسامة للفنان صابر الرباعى من أغنية "عز الحبايب" بمرحلة "الصوت و بس" أكثر من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

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وتعد أغنية "قولها يا مصرى" هى الأغنية الرابعة التى كتب كلماتها الشاعر المقدم سمير صفوت، وتعد التجربة الاولى له فى مجال الإخراج، وتم تصوير الأغنية فى القاهرة، والأغنية تدعو المصريين لعدم ترك بلدهم و تؤكد أهمية دور قوات الشرطة، والشهداء الذين يقدمون ارواحهم فداء لوطننا الحبيب مشيرا الى ان الكلمه احيانا تكون اقوى من الرصاص.

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وقال المقدم سمير صفوت: "هناك فرق بين عملى كضابط شرطة أدافع عن وطنى، وبين حبى للفن والكتابة والشعر والعزف على العود، فلا أقصّر فى عملى، وعهدى أمام الله أنا والكثير من الضباط والأفراد، أن نرفع الظلم عن المظلوم، فقدرنا أن نسهر على أمن الناس، لإتاحة الفرصة لدفع عجلة الإنتاج والتقدم، وبالطبع أحصُل على موافقة وزارة الداخلية لطرح أعمالى الفنية، مشيراً إلى أن الأعمال الإرهابية لن تؤثر على أبطال مصر ورجال الشرطة، الذين عاهدوا الله على حماية الوطن بأرواحهم، وعقيدتهم ستظل "النصر أو الشهادة".

 

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كما أوضح المقدم سمير صفوت قائلا:" أننا لا نخشى التضحية بأرواحنا دفاعًا عن الوطن، وهذه أمانة، والشرطة تؤمّن جميع المواطنين، ولا نقبل أن يُهان مصرى، ونواجه المخاطر، ونقوم بإلقاء القبض على المجرمين والبلطجية وقُطّاع الطرق والإرهابيين، ويستشهد كل يوم بطل، ليعيش المواطنين فى أمن وأمان، فنحن منكم ونفتخر أننا حماة المصريين، وتحيا مصر".

جدير بالذكر أن المقدم سمير صفوت كتب كلمات أغنية "فاكر إنك حر"، ردًا على إهانة جنود الشرطة فى عيدهم، يناير 2016، وأثارت الأغنية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد فيديو الإساءة الذى أطلقه الممثل الشاب أحمد مالك، وشادى حسين، يوم عيد الشرطة 2016، وأغنية "فاكر إنك حر" جاءت كرد اعتبار لكل مجند فى وزارة الداخلية، يقضى ساعات طويلة، مدافعًا عن تراب بلاده ضد الإرهابيين والمخربين.

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كما طرح الشاعر المقدم سمير صفوت أول ديوان شعرى له فى معرض الكتاب، بعنوان "كلمة فى ودنك"، وتضمن الديوان العديد من الأشعار والأغانى الوطنية، وتم نشر القصة القصيرة "القرينة"، التى شارك بها فى معرض الكتاب هذا العام، وهى مزيج من الرعب والفانتازيا، وذلك ضمن المجموعة القصصية التى تحمل اسم لعنة الدم لنخبة من أبرع كتاب الرعب من الشباب.

 

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