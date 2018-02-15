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الصين تسجل أول إصابة بشرية بفيروس إتش7إن4 المسبب لإنفلونزا الطيور

الخميس، 15 فبراير 2018 07:05 ص
الصين تسجل أول إصابة بشرية بفيروس إتش7إن4 المسبب لإنفلونزا الطيور انفلونزا الطيور- أرشيفية


(رويترز)
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سجلت الصين أول حالة إصابة بشرية بالسلالة إتش7إن4 من فيروس إنفلونزا الطيور لامرأة فى إقليم ساحلى بشرق البلاد لكنها تعافت.

وتتزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور فى فصل الشتاء. فيما قال مركز الوقاية الصحية التابع لحكومة هونج كونج فى بيان فى وقت متأخر يوم الأربعاء، إن اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة فى وزارة الصحة فى البر الرئيسى الصينى أبلغته بالحالة.

وقالت حكومة هونج كونج نقلا عن اللجنة إن هذه هى أول إصابة بشرية بالسلالة إتش7إن4 فى العالم.

وكانت الحالة لامرأة تبلغ من العمر 68 عاما فى إقليم جيانغسو ظهرت عليها الأعراض فى 25 ديسمبر ونقلت إلى المستشفى فى الأول من يناير كانون الثانى وخرجت فى 22 يناير كانون الثاني.

وقالت حكومة هونج كونج "خالطت دواجن حية قبل ظهور الأعراض. لم تظهر أى أعراض على من اختلطت بهم عن قرب خلال فترة المراقبة الطبية".

والسلالة إتش7إن9 من فيروس إنفلونزا الطيور أكثر شيوعا بكثير فى الصين بين البشر.

 


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