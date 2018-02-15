الصناعات اليدوية: دعم الصادرات لمصنعى القطاع يستلزم الحصول على شهادة من الغرفة





كتبت دانه الحديدى

أكد مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة ستمنح العاملين بقطاع الحرف اليدوية شهادات تتيح لهم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بدعم الصادرات، وذلك تسهيلا عليهم.

وأضاف عمران خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة مساء اليوم الخميس، لعرض الخدمات الخاصة بالحرفيين بمنطقة الجمالية أن إتمام الإجراءات الخاصة بتجديد السجل الصناعى للعاملين بالقطاع يستلزم الحصول على موافقة من الغرفة، وهو النظام الذى بدأ تطبيقه اعتبارا من العام الحالى، فيما انهت الغرفه آليات تمويل للعاملين بالقطاع من خلال البنك الأهلى المصرى.

وأشار رئيس غرفة الصناعات اليدوية، إلى أن الغرفة ستبدأ فى تسويق منتجات القطاع خلال الفترة المقبلة، عن طريق إقامة المعارض بالمواد الكبرى، بجانب المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية.

من جانبه أضاف محمد سمير رئيس شعبة الحلى بغرفة صناعة الحرف اليدوية، أن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع ترجع لعدم وجود عضويات للحرفيين خارج الإطار الرسمى.

وأكد سمير، أن الغرفه ستوفر تمويل يصل لـ200 ألف جنيه كتمويل للحرفيين بالسجل الصناعى، و50 مليون جنيه لكبار المصنعين بالقطاع، وهو ما تعمل عليه الغرفه فى الوقت الحالى.