"الصحفيين" تعقد ندوة حول "الشباب وآليات مواجهة الفكر المتطرف" السبت





كتب محمد السيد

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين تنظيم ندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالقاهرة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت عنوان "الشباب وآليات مواجهة الفكر المتطرف" مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن يشارك فى الندوة عدد كبير من الشعراء والأدباء والمفكرين، لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة.

تأتى تلك الندورة فى إطار الفعاليات الدائمة للجنة النشاط التى تهدف منها لمزيد من التواصل مع الصحفيين من مختلف الصحف القومية والخاصة.