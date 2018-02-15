الصحة: علاء عيد رئيسًا لقطاع الطب الوقائى خلفا لعمرو قنديل

الصحة: علاء عيد رئيسًا لقطاع الطب الوقائى خلفا لعمرو قنديلالخميس، 15 فبراير 2018 09:51 م
د. عمرو قنديل
كتب وليد عبد السلام
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أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، قرار رقم 73 لسنة 2018، بتعيين الدكتور علاء السيد عيد رئيسا لقطاع الطب الوقائى، خلفا للدكتور عمرو قنديل، كما أصدر الوزير قرار رقم 72 لسنة 2018 بتعيين الدكتور عمرو قنديل، ملحقًا طبيًا للمكتب الطبى بالمملكة العربية السعودية.
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