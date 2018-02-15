الشرطة البلجيكية تنشر مفاتيح فك تشفير هجمات "كراياكل" الإليكترونية





كتبت: هبة السيد

نشرت الشرطة الاتحادية البلجيكية اليوم مفاتيح مجانية لفك التشفير عن الملفات التى تقوم البرمجية الخبيثة "كراياكل" بمنع الوصول إليها بهدف طلب الفدية، وذلك في أعقاب تعاون وثيق مع شركة كاسبرسكى لاب.

وذكر بيان صحفى الخميس، بأنه تم الحصول على المفاتيح أثناء تحقيق ما زال جارياً. وأرسلت الشرطة البلجيكية هذه المفاتيح الرقمية إلى مشروع "نو مور رانسم" المختص بمكافحة طلب الفدى الإلكترونية، لتصبح شريكاً للمشروع وتغدو الجهة الثانية المعنية بإنفاذ القانون التي تنضمّ إلى المشروع بعد الشرطة الوطنية الهولندية.

وتفوقت هجمات طلب الفدية، أو ما يرف بالاسم Ransomware، فى السنوات القليلة الماضية، على معظم التهديدات الإلكترونية الأخرى، بعدما شنت هجمات واسعة في حملات عالمية استهدفت عشوائياً شركات من مختلف القطاعات ومؤسسات من القطاع العام، فضلاً عن مستخدمين أفراد.