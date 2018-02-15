video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الشرطة البلجيكية تنشر مفاتيح فك تشفير هجمات "كراياكل" الإليكترونية

الخميس، 15 فبراير 2018 02:24 م
الشرطة البلجيكية تنشر مفاتيح فك تشفير هجمات "كراياكل" الإليكترونية ارشيفية


كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

نشرت الشرطة الاتحادية البلجيكية اليوم مفاتيح مجانية لفك التشفير عن الملفات التى تقوم البرمجية الخبيثة "كراياكل" بمنع الوصول إليها بهدف طلب الفدية، وذلك في أعقاب تعاون وثيق مع شركة كاسبرسكى لاب.

وذكر بيان صحفى الخميس، بأنه تم الحصول على المفاتيح أثناء تحقيق ما زال جارياً. وأرسلت الشرطة البلجيكية هذه المفاتيح الرقمية إلى مشروع "نو مور رانسم" المختص بمكافحة طلب الفدى الإلكترونية، لتصبح شريكاً للمشروع وتغدو الجهة الثانية المعنية بإنفاذ القانون التي تنضمّ إلى المشروع بعد الشرطة الوطنية الهولندية.

وتفوقت هجمات طلب الفدية، أو ما يرف بالاسم  Ransomware، فى السنوات القليلة الماضية، على معظم التهديدات الإلكترونية الأخرى، بعدما شنت هجمات واسعة في حملات عالمية استهدفت عشوائياً شركات من مختلف القطاعات ومؤسسات من القطاع العام، فضلاً عن مستخدمين أفراد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"فودافون مصر": لدينا 10 آلاف موظف أصحاب كفاءة.. و50 % من القيادات سيدات

"القومى للاتصالات" يتصدى لتلاعب التجار ببيانات عملاء المحمول.. الجهاز يدرس تطبيق نظام "البصمة الإلكترونى" لتسجيل الخطوط.. خبراء: يجب مطابقتها مع مصلحة الأحوال المدنية و الأدلة الجنائية

الشرطة البلجيكية

تشفير

التهديدات الاليكترونية

طلب الفيدية

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين يقدم استقالته (تحديث)

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

هدف محمد صلاح أمام بورتو يعزز صدارته لترتيب هدافى الفراعنة فى أوروبا

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار غدا.. والأمطار تصل حد السيول بجنوب الصعيد

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

مصادر: عبد المنعم أبو الفتوح متورط فى مخطط مسلح لإعادة الإخوان للحكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة