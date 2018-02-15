السفير أشرف منير مندوبا عن وزارة الخارجية فى احتفالية ذكرى ميلاد كيم يونغ ايل

السفير أشرف منير مندوبا عن وزارة الخارجية فى احتفالية ذكرى ميلاد كيم يونغ ايلالخميس، 15 فبراير 2018 02:09 ص
السفير أشرف منير
كتب هانى عثمان
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شارك السفير اشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، مندوبا عن وزارة الخارجية في الاحتفالية التي أقامتها سفارة كوريا الشمالية بالقاهرة بمناسبة الذكري السادسة والسبعين لميلاد الزعيم الكوري كيم يونغ ايل.
وخلال الاحتفالية، أعرب السفير الكوري عن تأييد بلاده العملية العسكرية سيناء ٢٠١٨ للقضاء علي الاٍرهاب وتمنياته للشعب المصري بالتقدم والازدهار.
قال سفير كوريا الشمالية في القاهرة ما دونغ هي، ان بلاده تؤيد تحركات مصر لمكافحة ومحاربة الإرهاب والدفاع عن أمن وسيادة مصر وتحقيق الازدهار الاقتصادي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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