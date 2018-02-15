video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفارة الروسية: مصدومون لحادث إطلاق النار فى فلوريدا

الخميس، 15 فبراير 2018 09:07 ص
السفارة الروسية: مصدومون لحادث إطلاق النار فى فلوريدا حادث إطلاق النار فى فلوريدا


كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعربت السفارة الروسية لدى واشنطن عن تعازيها لذوى ضحايا إطلاق النار داخل إحدى مدارس ولاية فلوردا جنوبى البلاد، والذى أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل أمس الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتبت السفارة الروسية على "تويتر": "نحن مصدومون بأنباء حادث إطلاق النار فى مدرسة فلوريدا، ونشاطر من فقدوا أحباءهم مشاعر الحزن والأسى، متمنّين الشفاء العاجل للمصابين".

كان نيكولاس كروز البالغ 19 عاما من عمره، قد أطلق النار داخل مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" لثانوية في مدينة باركلاند جنوبي الولاية أمس الأربعاء.

وأسفر إطلاق النار عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. إصابات فى إطلاق نار بمدرسة فى ولاية فلوريدا الأمريكية

فيديو.. 20 مصاباً فى إطلاق نار بمدرسة فى فلوريدا الأمريكية

ترامب يدين حادث إطلاق النار بمدرسة فلوريدا ويصفه بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

فلوريدا

إطلاق النار

أخبار العالم اليوم

أمريكا



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة