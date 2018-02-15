السفارة الروسية: مصدومون لحادث إطلاق النار فى فلوريدا





كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

أعربت السفارة الروسية لدى واشنطن عن تعازيها لذوى ضحايا إطلاق النار داخل إحدى مدارس ولاية فلوردا جنوبى البلاد، والذى أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل أمس الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتبت السفارة الروسية على "تويتر": "نحن مصدومون بأنباء حادث إطلاق النار فى مدرسة فلوريدا، ونشاطر من فقدوا أحباءهم مشاعر الحزن والأسى، متمنّين الشفاء العاجل للمصابين".

كان نيكولاس كروز البالغ 19 عاما من عمره، قد أطلق النار داخل مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" لثانوية في مدينة باركلاند جنوبي الولاية أمس الأربعاء.

وأسفر إطلاق النار عن سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى.