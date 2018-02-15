الذهب يرتفع وسط إقبال على التحوط بسبب مخاوف التضخم

الذهب يرتفع وسط إقبال على التحوط بسبب مخاوف التضخمالخميس، 15 فبراير 2018 02:37 م
رويترز
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، مع تراجع الدولار وإقبال المستثمرين على المعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم بعدما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة.
وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1354.34 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالى.
وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 26 يناير عند 1355.50 دولار للأوقية أمس، الأربعاء، وصعد نحو أربعة بالمئة منذ هبط لأدنى مستوى له فى شهر فى الأسبوع الماضى. وانخفض الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1356.8 دولار للأوقية اليوم.
ونزل مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.5% إلى 88.660 بعدما بلغ فى وقت سابق أدنى مستوياته فى نحو أسبوعين عند 88.585.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.5% فى يناير مع زيادة إنفاق الأسر على البنزين والإيجارات والرعاية الصحية وهو ما يزيد الضغط على الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول للحيلولة دون حدوث نمو تضخمى فى الاقتصاد.
وتعزز مخاوف التضخم الذهب الذى يعتبر ملاذا آمنا من ارتفاع الأسعار. لكن توقعات رفع مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة لمواجهة التضخم تقلل جاذبية المعدن كونه لا يدر فائدة.
وارتفع السعر الفورى للفضة 0.3% إلى 16.92 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوياتها فى أكثر من أسبوع عند 16.94 دولار للأوقية.
وزاد البلاديوم 1.2 % إلى 1011.47 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له فى أسبوع عند 1013.30 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.3 % إلى 999.49 دولار للأوقية بعدما بلغ فى وقت سابق 1003.90 دولار وهو أعلى مستوى له فى نحو أسبوعين.
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بواسطة:
محمد حماد
سعر الذهب الآن
سعر الذهب الأن ( لحظة التعليق ) : ( أولاً ..السعر العالمي ) ..كما هو ظاهر الآن علي شاشة بورصة المعادن الثمينة تسجل الأوقية 1351 $ ( ثانياً ..سعر السوق المحلي المصري ) ..وفقا لعيار الذهب الأكثر استخداماً بالسوق المصري وهو عيار 21 ..تتعامل المحلات المتخصصة للذهب الخام ( قبل التشغيل ) بشراء الجرام بسعر 662 جنيه والبيع بسعر 663 جنيه .