الداخلية: ضبط هارب من المؤبد وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة وهيروين بالجيزة

الداخلية: ضبط هارب من المؤبد وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة وهيروين بالجيزةالخميس، 15 فبراير 2018 04:40 م
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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أفادت وزارة الداخلية، بأن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة، تمكن من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، والهارب من حكم بالسجن المؤبد أثناء اختبائه فى منطقة صحراوية بمنشأة القناطر، وبحوزته سلاح نارى وذخيرة غير مرخصة.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث مركز منشأة القناطر بأمن الجيزة، أن أحد العناصر الإجرامية الخطرة "رفاعى ج.ب" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 جنايات "حيازة أسلحة نارية وشروع فى قتل- مقاومة سلطات- سرقة بالإكراه"، والصادر فيها أحكام ضده بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "2 سرقة بالإكراه- حيازة سلاح نارى ومقاومة سلطات"، يختبئ بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمنزله، سعياً لإسقاط الأحكام الصادرة ضده.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه أثناء قيادته سيارة "مُبلغ بسرقتها بقسم بولاق الدكرور"، وبحوزته "بندقية آلية - 5 خزائن - 160طلقة من ذات العيار- 24 تذكرة هيروين".
واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وبالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
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