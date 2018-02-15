الداخلية تضبط 163 قطعة سلاح بينها رشاشات وجرينوف

سلاح نارى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 163 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات وجرينوف و702 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار وحيازة الأسلحة النارية والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم.
كما واصل قطاع الامن العام بوزارة الداخلية بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية مداهمة البؤر الإجرامية بمحافظتي القليوبية والشرقية.
ونجحت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة فى تنفيذ 24607 أحكام قضائية صادرة ضد 2791 محكوما عليهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة فى رفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية .
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