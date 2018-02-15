الداخلية تضبط 163 قطعة سلاح بينها رشاشات وجرينوف





كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 163 قطعة سلاح نارى بينها رشاشات وجرينوف و702 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار وحيازة الأسلحة النارية والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة ذلك النشاط المؤثم.