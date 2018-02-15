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الداخلية تضبط تاجرى عملة بحوزتهما مليون جنيه و148 ألف دولار بكفر الشيخ

الخميس، 15 فبراير 2018 04:50 م
الداخلية تضبط تاجرى عملة بحوزتهما مليون جنيه و148 ألف دولار بكفر الشيخ أموال مضبوطة - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ، من ضبط شخصين، لاتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبحوزتهما مبالغ مالية من عملات متنوعة.
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، أن "أحمد ع.أ" مهندس، و" ياسر ع. ط" مدرس، سبق اتهامه فى قضية "أموال عامة" يتاجران فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم 160756 ملاكى كفرالشيخ (ملك الأول)، وبحوزتهما (148277 دولار أمريكى، و13263 ريال سعودى، و1096400 جنيه مصرى، و27 ورقة مقلدة من فئة الـ100 جنيه).
 
واعترف المتهمان بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة  التى باشرت التحقيق.
 
 

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ضبط تاجرى عملة بكفر الشيخ



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