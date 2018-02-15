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الحكم على 4 متهمين بالتظاهر دون تصريح فى دار السلام.. اليوم

الخميس، 15 فبراير 2018 03:00 ص
الحكم على 4 متهمين بالتظاهر دون تصريح فى دار السلام.. اليوم وصول متهمين بالتظاهر - أرشيفية


كتب على عبد الرحمن
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تصدر محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالمعادى، اليوم الخميس، حكمها على 4 متهمين بالتظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات فى محطة مترو دار السلام.

وأحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المتهمين الـ4 وهم "سيد محمد أحمد منسى، وإسلام محمود سعد، وحسام إبراهيم، وأحمد محمود سيد"، بتهمة التظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات ومحاولة قبل نظام الحكم فى القضية رقم 1334 لسنة 2017، إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم يوم 25 يناير الماضى بدار السلام.

 ووجهت النيابة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار تحرض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام.


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التظاهر

التظاهر دون ترخيص

التظاهر فى دار السلام

التظاهر فى مترو دار السلام

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