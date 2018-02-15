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الحكم على فلسطينى بـ4 مؤبدات لقتله 3 مستوطنين إسرائيليين

الخميس، 15 فبراير 2018 04:14 م
الحكم على فلسطينى بـ4 مؤبدات لقتله 3 مستوطنين إسرائيليين عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى


رام الله أ ش أ
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حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على الأسير عمر العبد (19 عاما) من قرية كوبر برام الله ب4 مؤبدات ومنع إطلاق سراحه فى أى صفقة تبادل، بتهمة قتل 3 مستوطنين وإصابة رابع فى عملية طعن نفذها فى 21 يوليو 2017.

وقالت مصادر فلسطينية إن عمر كان قد تسلل إلى مستوطنة حلميش وقتل 3 مستوطنين طعنا وأصاب رابعا، فى حين أصيب برصاص قوات الاحتلال قبل اعتقاله ونقله إلى المستشفى، حيث خضع للتحقيق من قبل سلطات الاحتلال.

وفى سياق آخر، مددت محكمة "بيتاح تكفا" الإسرائيلية اعتقال شاب فلسطينى بتهمة التسبّب فى حادث سير، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلى غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة فى التلفزيون العبرى أن الشرطة الإسرائيلية تجرى تحقيقات مع المعتقل الفلسطينى -وهو من سكان شرقى القدس المحتلة- حول حادث السير الذى وقع مساء الثلاثاء قرب مستوطنة "نيتسانى عوز" المقامة على أراضٍ فلسطينية غربى مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأوضحت أن الحادث أسفر عنه مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين بجروح، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة،مشيرة إلى أن الفلسطينى كان يقود شاحنة لحظة اصطدامه بثلاثة جيبات عسكرية كانت تقف على جانب الطريق.. والتحقيق يأتى لمعرفة ما إذا تعمد صدم الجيبات العسكرية بالشاحنة التى كان يقودها أم أنه مجرد حادث سير.


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الحكم على فلسطينى

4 مؤبدات

قتل 3 مستوطنين إسرائيليين

فلسطين



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