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الخميس، 15 فبراير 2018 09:49 ص
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الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يدعو نوابه لمساندة رامافوسا فى خلافة زوما

الخميس، 15 فبراير 2018 09:31 ص
الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يدعو نوابه لمساندة رامافوسا فى خلافة زوما جاكوب زوما


بريتوريا (أ ش أ)
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دعا مسئولو حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى جنوب أفريقيا نواب الحزب بالبرلمان إلى مساندة سيريل رامافوسا، رئيس الحزب، خلال التصويت المزمع اجراؤه لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، أنه من المقرر إجراء التصويت إما اليوم أو غدا الجمعة، لاختيار خليفة لجاكوب زوما الذى أعلن استقالته من منصبه فى أعقاب الضغوط الكبيرة التى تعرض لها من جانب حزبه.

من جانبه رحب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى جنوب أفريقيا بإعلان الرئيس جاكوب زوما تقديم استقالته.

وقالت مسئولة بارزة فى الحزب - وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، "إن هذه الاستقالة ستجلب الثقة للبلاد فى وقت تبرز فيه العديد من التحديات العاجلة"، مضيفا أن الحزب لا يحتفل بهذه الاستقالة لأن زوما خدم الحزب طيلة 60 عاما.

وكان زوما قد أعلن استقالته من منصبه فى أعقاب ضغوط تعرض لها من جانب حزبه، وكان حزب المؤتمر الأفريقى الحاكم قد حذر من أنه إذا لم يتنح زوما عن الحكم من نفسه، سيتم إقصاؤه بالقوة من خلال التوصيت بسحب الثقة عنه فى مجلس النواب.

ومن جانبه أعرب زوما، خلال مؤتمر صحفى أمس عن امتنانه لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم لأنه أوصله لرئاسة البلاد، مؤكداً أنه يحترم دستور البلاد.

كما عبر عن امتنانه لشعب جنوب أفريقيا لأنه وثق فيه لتولى أعلى منصب بالدولة، مشيراً إلى أنه خدم الشعب بكل أمانة.


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