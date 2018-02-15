الحبس عام بتهمة إهانة القضاء لـ"البلتاجى "بـ"اقتحام الحدود الشرقية"





كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، عقب عودتها للانعقاد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون والتعدي على المنشآت الشرطية" إبان يناير 2011، المتهم محمد البلتاجى، بالحبس لمدة عام بتهمة إهانة القضاء.

ولاحظت المحكمة خلال سؤال المتهم إلى الشاهد ، قام بالضحك بشكل ساخر ، مما اعتبرته المحكمة نوع من إهانة المحكمة طبقا للمواد 133 و171 و186 من قانون العقوبات .

ومن جانبه قال المحامى أشرف عبد الغنى دفاع البلتاجى، أن موكله لا يقصد إهانة المحكمة ، وقدم إعتذار لهئية المحكمة ، فما نبهت المحكمة على المتهم عدم العودة لمثل ذلك ، حتى لا يتعرض للطرد خارج القاعة.

صدر الحكم بعضوية المستشاريين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى،وحضور ممثل الدولة المستشار أشرف مختار عضو هيئة قضايا الدولة والمدعى بالحق المدنى بالقضية .

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمته.