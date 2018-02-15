الحبس سنة لمتهم بتهريب أقراص مخدرة داخل "حذاء" لشقيقه بحجز قسم دار السلام





كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة دار السلام الجزئية، فى القضية رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠١٨ جنح دار السلام، والمتهم فيها "مطبعجى" بالحبس سنة و10 آلاف جنيه غرامة، لمحاولته إدخال أقراص مخدرة لشقيقه المحجوز بقسم شرطة دار السلام.

وقال تامر عادل محامى المتهم، لـ"اليوم السابع"، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى محاولة المتهم "م.م" 35 سنة مطبعجى، إدخال 58 قرصا مخدرا إلى شقيقه المحتجز بقسم شرطة دار السلام، عن طريق إخفائها داخل حذاء "كاوتش" خلال زيارة شقيقه، حيث تم القبض عليه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق وحجزه على ذمة القضية التى صدر فيها الحكم اليوم.