الحبس سنة لعاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من راكب بمحطة مترو دار السلام

الحبس سنة لعاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من راكب بمحطة مترو دار السلامالخميس، 15 فبراير 2018 04:34 م
محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قضت محكمة دار السلام الجزئية، بالحبس سنة مع النفاذ، لعاطل متهم بسرقة هاتف محمول من شخص داخل محطة مترو دار السلام.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمحطة مترو دار السلام من القبض على "مصطفى.م" ٢١ سنة عاطل، سرق هاتف محمول من أحد ركاب المترو عن طريق المغافلة، حيث حاول الهروب عن طريق القفز من أعلى ماكينات التذاكر أثناء محاولة المجنى عليه اللحاق به.
تم اقتياده لقسم شرطة دار السلام، وتحرر محضرا بالواقعة رقم ١٥٤٨ لسنة ٢٠١٨، واعترف المتهم بارتكاب عدة وقائع بنفس الطريقة، وتم العرض على النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم محاكمته اليوم والحكم عليه بالحبس سنة مع النفاذ.
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