الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع حوثية مسيرة فى نهم شرق صنعاء





(أ ش أ)

أسقطت قوات الجيش اليمنى اليوم الخميس، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثى فى منطقة المنارة بمديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث ) الإخبارية ، أن ميليشيات الحوثى تستخدم الطائرات المسيرة فى العمليات الاستخباراتية فى عدد من الجبهات.

وكان الجيش لوطنى اليمنى قد أعلن عن إسقاط العشرات من هذه الطائرات فى أوقات سابقة بجبهات مختلفة، وآخرها فى الجبهة الشمالية بتعز جنوب غرب اليمن قبل أيام.