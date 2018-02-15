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الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع حوثية مسيرة فى نهم شرق صنعاء

الخميس، 15 فبراير 2018 10:05 م
الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع حوثية مسيرة فى نهم شرق صنعاء طائرة استطلاع


(أ ش أ)
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أسقطت قوات الجيش اليمنى اليوم الخميس، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات الحوثى فى منطقة المنارة بمديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث ) الإخبارية ، أن ميليشيات الحوثى تستخدم الطائرات المسيرة فى العمليات الاستخباراتية فى عدد من الجبهات.

وكان الجيش لوطنى اليمنى قد أعلن عن إسقاط العشرات من هذه الطائرات فى أوقات سابقة بجبهات مختلفة، وآخرها فى الجبهة الشمالية بتعز جنوب غرب اليمن قبل أيام.


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الجيش اليمنى

صنعاء

طائرة استطلاع حوثية

الحوثيين



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