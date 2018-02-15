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الجيش اليمنى يستعد لتحرير صعدة

الخميس، 15 فبراير 2018 05:12 م
الجيش اليمنى يستعد لتحرير صعدة اليمن


إيمان حنا
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يستعد الجيش الوطنى اليمنى بدعم من تحالف دعم الشرعية، لخوض معارك جديدة فى جبهات عدة لاستعادة ما سلبه الحوثيون من أراضٍ فى محاور عدة فى مقدمتها صعدة، وأفاد مصدر عسكرى أن الجيش الوطنى، قد أمن المناطق التى استعادها فى الأيام الماضية، ويستعد الآن لخوض معارك جديدة فى محافظات حجة والجوف و صعدة، حسبما أوردت قناة العربية.

ونفّذ طيران التحالف عمليات استهداف على تعزيزات للحوثيين كانت تحاول الوصول إلى عناصرهم فى عدة جبهات.

ومن جهة أخرى، واصل الجيش الوطنى، تقدمهم فى جبهة القبيطة شمال لحج، وسط اشتداد وتيرة المواجهات وتقهقر ميليشيا الحوثى الانقلابية وسقوط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم جبهة القبيطة النقيب القباطي للمركز الاعلامي للقوات المسلحة" أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على التباب المطلة على سوق الخميس والطريق الرابط بين تعز وعدن الذي يمثل خط امداد للميليشيا التي ما تزال متواجدة في المستوصف الكائن فى سوق الخميس".

وأضاف القباطى: "المعارك بين الجيش الوطنى وميليشيا الحوثى على أشدها وأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم فيما تراجع العشرات إلى جبال المرابحة وجبال القبلة غرب سوق الخميس".


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