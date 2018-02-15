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الجيش اليمنى: مقتل 16 حوثيا جنوبى شرق تعز

الخميس، 15 فبراير 2018 03:01 ص
الجيش اليمنى: مقتل 16 حوثيا جنوبى شرق تعز دمار فى اليمن- أرشيفية


أ ش أ
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أعلن الجيش الوطنى اليمني، الأربعاء، أن قواته حققت تقدماً كبيراً باتجاه مديرية دمنة خدير جنوبى شرق تعز، بعد معارك مع المليشيا الحوثية والتى أسفرت عن مقتل 16 عنصراً وأسر آخرين من المليشيا وتكبيدهم خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى فى اللواء 35 مدرع قوله: "إن القوات باللواء 35 مدرع تمكنت من إحراز تقدم فى جبهتى الأقروض والصلو باتجاه مديرية دمنة خدير"، مضيفا "أن قوات الجيش اليمنى حررت تباب استراتيجية فى جبهة الأقروض، وأبرزها تبتى المنارة والمصينعة المطلتين على الخط الرابط بين مديرية المسراخ ومديرية دمنة خدير، بعد يومين من تحرير تبتى الشجرة والعسق".


وفى جبهة الصلو، قال المصدر العسكري، إن وحدات الجيش اليمنى فى اللواء عام مدرع تمكنت من إحباط هجوم للمليشيا الحوثية باتجاه مديرية الصلو، وتنفيذ هجوم معاكس تكبدت خلاله المليشيا خسائر فادحة.

 

 


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