التنظيم والإدارة يكرم الموظفين المثاليين من ذوى الإعاقة بالجهاز الإدارى





كتب : مصطفى عبد التواب

أقام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تكريمًا لعدد من النماذج المثالية من ذوى الاحتياجات الخاصة بالجهاز الإدارى، ضمن مؤتمر "أشخاص ذوى إعاقة طاقات منتجة فى قانون الخدمة" والمقام بأحد فنادق القاهرة على مدار اليوم.

وكرم المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كلا من ايهاب عبد القادر باحث شئون بيئية بوزارة البيئة ومحمد رجب محمد حافظ العامل بوزارة التعاون الدولى وكوثر صلاح الدين محمد العاملة وزارة العدل وكريم عاطف العامل بوزارة التعليم، ونصر سيد يوسف العامل بوزارة الدفاع.

وأيضا من ضمن المكرمين جميل فاطمة رواش كبيرة كتاب بوزارة التجارة والصناعة وياسر الدسوقى مدير عام بوزارة الآثار، وولاء عبد المجيد العاملة قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وفاطمة سيف كريم كبير باحثين تنمية بشرية بوزارة الكهرباء والطاقة، وجيهان أحمد عمار فرغلى نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط ورأفت العجمى كبير باحثين تنمية إدارية وزارة التموين، وعبد الحليم عيسى، وعبد الجليل عبد الوهاب بوزارة قطاع الأعمال ومحمد ممدوح نور الدين كاتب شئون إدارية بوزارة الإنتاج الحربى، وكرم جميل، هانى عمر محمود العالم بوزراة الأوقاف، ومدحت سعيد سليمان كاتب أول شئون إدارية بوزارة الاتصالات، وأحمد حسين عبد الله أخصائى الإحصاء بوزارة الصحة، وشيرين ماجد سامى مقدم برامج بالهيئة الوطنية للإعلام.