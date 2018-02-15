"التضامن": التدخل السريع يحرر محضرا بوقائع سوء معاملة مسنين بدار المروة

كتب مدحت وهبة

قام فريق التدخل السريع خلال الـ48 ساعة الماضية بفحص ما جاء بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى عن دار المروة لرعاية المسنين والمسنات بمصر الجديدة والتحقق مما تضمنته حول تعرض نزلاء الدار لسوء معاملة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة فقد عقد الفريق جلسات فردية وجماعية مع عدد من نزلاء الدار والعاملين وتبين وجود قصور فى الرعاية والخدمات المقدمة بالدار ووجود عجز شديد فى الجهاز الوظيفى ووجود إساءة وضرب واعتداء على نزلاء فى الدار من قبل أحد العاملين.

فيما رفع فريق التدخل السريع تقريره لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى التى وجهت بسرعة تحرير محضر بالوقائع فى قسم شرطة مصر الجديدة وجارى الآن استكمال تحرير المحضر بشأن كافة وقائع الإساءة التى تم رصدها بالدار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من قبل الوزارة تجاه الدار والجمعية التابعة لها الدار.

جدير بالذكر أن الدار تابعة لجمعية التحرير للخدمات بمصر الجديدة التى تضم دار المروة للمسنين والمسنات غير القادرين على خدمة أنفسهم وبها 42 نزيلا نصفهم من الذكور والنصف الثانى للسيدات ؛ وتصل سعتها لـ66 نزيلا، كما تضم الجمعية أيضا دار زمزم للبنات.