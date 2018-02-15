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"التصديرى للسلع الهندسية" يلتقى وفد أوزباكستانى لبحث سبل التعاون المشترك

الخميس، 15 فبراير 2018 02:47 م
"التصديرى للسلع الهندسية" يلتقى وفد أوزباكستانى لبحث سبل التعاون المشترك جانب من اللقاء


كتب إسلام سعيد
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استقبل المجلس التصديرى للسلع الهندسية وفدا من رجال أعمال أوزباكستان، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى القطاعات الهندسية المختلفة خلال الفترة الحالية، والدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى شراكة تخدم الطرفين.
 
من جانبها قالت المهندسة مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للسلع الهندسية، أن اللقاء تطرق لفرص التعاون والاستثمار بمصر بغرض التصدير، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار بأوزباكستان بغرض التصدير لدول الـcis، "الأورو أسيوية".
 
وأوضحت صالح فى بيان لها اليوم، أن الوفد أكد أن الصناعات المصرية والهندسية تحديدا تعد أداة جذب لكثير من الراغبين فى الاستثمار فى القطاعات الهندسية بمختلف دول العالم، بالإضافة إلى رغبة أوزباكستان في تحقيق التواصل الاقتصادي مع مصر فى عدة مجالات صناعية.
 
حضر اللقاء عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية، فيما صاحب الوفد الاوزباكستانى سفير أوزباكستان بمصر.

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