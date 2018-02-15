البورصة تربح 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بزيادة 1.3%الخميس، 15 فبراير 2018 09:41 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 863.784 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.3% عن الأسبوع الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 466.269 مليار جنيه إلى 466.251 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 195.812 مليار جنيه إلى 199.939 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 662.081 مليار جنيه إلى 666.190 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.6%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2354 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2187 ألف سند تقريباً.
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