البنك العربى الأفريقى يساهم فى تمويل مشترك طويل الأجل بـ 4 مليار جنيه





كتب أحمد يعقوب

يساهم البنك العربى الافريقى الدولى، فى تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 4 مليار جنيه لشركة مصر للبترول ولشركة الجمعية التعاونية للبترول (وهما إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول "EGPC") بغرض المساهمة فى سداد جزء من التزاماتهما للهيئة الناتجة عن المشتريات الدورية للمنتجات البترولية.

ووقع البنك العربى الأفريقى الدولى اليوم الخميس، على العقود الخاصة بإبرام ذلك القرض المشترك، بالتعاون مع كبرى المؤسسات المالية الأخرى، إذ يقوم البنك بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان.

وتجدر الإشارة الى قيام البنك العربى الأفريقى الدولى بالمشاركة فى منح ذات الشركتين تمويل مشترك طويل الأجل فى عام 2014 بإجمالى مبلغ 10 مليار جنيه، وذلك للمساهمة فى نفس الغرض سالف الذكر، وقد قام البنك بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان.

وفى هذا الصدد قال حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الإفريقى الدولى، إن للمؤسسات المالية دور حيوى فى توفير التمويل اللازم لدعم قطاعات الطاقة بما فى ذلك قطاع البترول لأهميته كمصدر هام للطاقة وكمادة أولية للعديد من الصناعات الجديدة المتطورة.

ويأتى هذا التمويل لترسيخ دور البنك العربى الأفريقى الدولى الداعم لقطاع الطاقة، حيث اشترك البنك خلال عام 2017 فى ترتيب عدد من القروض متوسطة وطويلة الأجل للعديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وتم منح الشركة المصرية لنقل الكهرباء (وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر) قرض مسوق بإجمالى مبلغ 18 مليار جنيه لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للخطة التوسعية للشركة وقد لعب البنك دور المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل.

هذا بالإضافة الى قيام البنك بالاشتراك مع عدد من كبرى البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى فى منح الشركة القابضة لكهرباء مصر قرض مسوق بإجمالى مبلغ 19.4 مليار جنيه لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للخطة التوسعية الخاصة بشركات التوزيع التابعة للشركة وقد قام البنك بدور المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل.

على الصعيد الآخر قام البنك بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق التمويل للقرض المشترك الممنوح للهيئة المصرية العامة للبترول "EGPC" خلال نفس العام بإجمالى مبلغ 13.5 مليار جنيه، هذا بالإضافة الى منح البنك لإحدى الشركات الكبرى العاملة فى قطاع البترول فى السوق المصرى تسهيلات ائتمانية بإجمالى مبلغ 25 مليون دولار أمريكى و300 مليون جنيه.