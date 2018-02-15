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البرلمان التونسى يوافق على تعيين محافظ جديد للبنك المركزى

الخميس، 15 فبراير 2018 11:09 م
البرلمان التونسى يوافق على تعيين محافظ جديد للبنك المركزى البرلمان التونسى - أرشيفية


(رويترز)
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وافق البرلمان التونسى اليوم الخميس على تعيين مروان العباسي، المسؤول السابق بالبنك الدولي، محافظا جديدا للبنك المركزي.

وجاءت موافقة البرلمان بعد يوم من إعلان المحافظ السابق الشاذلى العيارى استقالته من المنصب.


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