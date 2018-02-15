video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البارزانى يعلن استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل مع بغداد وفق الدستور

الخميس، 15 فبراير 2018 08:09 ص
البارزانى يعلن استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل مع بغداد وفق الدستور رئيس إقليم كردستان العراق


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراقى نيجيرفان البارزاني، الأربعاء، استعداد الإقليم لحل المشاكل مع الحكومة العراقية على أساس الدستور، معربا عن أمله باستمرار الدعم الأمريكى لقوات البيشمركة.


وذكرت رئاسة حكومة كردستان - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ونائبه قباد الطالباني، وعددا من مسؤولى إقليم كردستان، اجتمعوا مع وفد عسكرى ودبلوماسى أمريكى برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية جين جوزيف فوتيل.
 

وأكد البيان أن الاجتماع تناول الأوضاع العسكرية والأمنية فى العراق وإقليم كردستان، ومرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلا عن محادثات اللجان الفنية بين أربيل وبغداد، ولقاء البارزانى ورئيس الوزراء حيدر العبادى فى بغداد ودافوس بسويسرا على هامش منتدى دافوس.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يستعد لأشرس معركة مياه فى تاريخه الحديث بعد الانتصار على داعش.. سدود تركيا وإيران تهدد بغداد بجفاف عدة محافظات.. نواب عراقيون يدعون "العبادى" لقطع التبادل التجارى مع أنقرة.. وسد داريان يهدد بتصحر كردستان

هجوم مسلح على موقع للجيش التركى فى كردستان العراق

كردستان

اخبار كردستان

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة