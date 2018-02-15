البارزانى يعلن استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل مع بغداد وفق الدستور

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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراقى نيجيرفان البارزاني، الأربعاء، استعداد الإقليم لحل المشاكل مع الحكومة العراقية على أساس الدستور، معربا عن أمله باستمرار الدعم الأمريكى لقوات البيشمركة.



وذكرت رئاسة حكومة كردستان - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ونائبه قباد الطالباني، وعددا من مسؤولى إقليم كردستان، اجتمعوا مع وفد عسكرى ودبلوماسى أمريكى برئاسة قائد القيادة المركزية الأمريكية جين جوزيف فوتيل.



وأكد البيان أن الاجتماع تناول الأوضاع العسكرية والأمنية فى العراق وإقليم كردستان، ومرحلة ما بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلا عن محادثات اللجان الفنية بين أربيل وبغداد، ولقاء البارزانى ورئيس الوزراء حيدر العبادى فى بغداد ودافوس بسويسرا على هامش منتدى دافوس.