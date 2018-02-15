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الخميس، 15 فبراير 2018 05:15 م
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الإمام الأكبر: علماء الصومال عليهم مسئولية كبيرة فى مواجهة الأفكار المتطرفة

الخميس، 15 فبراير 2018 03:57 م
الإمام الأكبر: علماء الصومال عليهم مسئولية كبيرة فى مواجهة الأفكار المتطرفة جانب من اللقاء


كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ يوسف على عينتي، رئيس مجمع علماء الصومال.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن علماء الصومال عليهم مسوؤلية كبيرة لمواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة بخطط واضحة وموحدة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مختلف أشكال الدعم لهم من خلال تدريب الأئمة الصوماليين على كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة وحماية الشباب من الانجرار نحو الجماعات التي تتبنى هذه الأفكار، بالإضافة إلى إمكانية رفع عدد المنح المقدمة للطلاب الصوماليين الدارسين فى الأزهر الشريف، وعدم قصرها على الكليات الشرعية فقط.

من جهته أكد رئيس علماء الصومال أن فضيلة الإمام الأكبر رمز لكل الأمة الإسلامية، مضيفًا أن الصومال ارتبط بالأزهر وبمنهجه الوسطى على مدى قرون عديدة، من خلال طلاب الصومال الذين يتنافسون على الالتحاق بالأزهر الشريف، وأيضًا عن طريق الدور الكبير لمبعوثى الأزهر إلى الصومال فى نشر قيم السماحة والاعتدال فى المجتمع الصومالى.


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الأفكار المتطرفة

الإمام الأكبر

علماء الصومال



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